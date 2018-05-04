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Selahattin Demirtaş resmen Cumhurbaşkanı adayı

SELAHATTİN DEMİRTAŞ RESMEN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Son Dakika! HDP, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı resmen Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 17:50
Puan Ver : Selahattin Demirtaş Resmen Cumhurbaşkanı Adayı(7/10)3

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Selahattin  Demirtaş  Resmen  Cumhurbaşkanı  Adayı    haber

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