SELÇUK İNAN, AKHİSAR MAÇINDAKİ PERFORMANSIYLA TARAFTARLARI ÇILDIRTTI
Galatasaray'ın Akhisar Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçında kaptan Selçuk İnan'ın vasat performansı, taraftarları çileden çıkardı.
Galatasaray'ın Avusturya'da Akhisar ile oynadığı hazırlık maçında Selçuk İnan'ın performansı büyük bir tepki topladı.
TARAFTARLARI ÇILDIRTTI
Karşılaşmanın başından oyunda kaldığı süreye kadar etkisiz performansıyla dikkatleri üzerine çeken Selçuk İnan, Akhisar'ın 49. dakikada attığı golde yaptığı hatayla sarı-kırmızılı taraftarları adeta çıldırttı.Canlı yayılanmayan Galatasaray - Akhisar hazırlık maçı, bugün GSTV ekranlarından tekrarıyla ekrana geldi ve Selçuk İnan'ın yaptığı hatayı izleyen Galatasaray taraftarı, kaptana büyük tepki göstererek, "N'Diaye'ye 7 milyon Euro verilmesinin sebebi" şeklinde yorumlarda bulundu.
Kaynak: haberinburada
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