Galatasaray'ın Avusturya'da Akhisar ile oynadığı hazırlık maçında Selçuk İnan'ın performansı büyük bir tepki topladı.

TARAFTARLARI ÇILDIRTTI

Karşılaşmanın başından oyunda kaldığı süreye kadar etkisiz performansıyla dikkatleri üzerine çeken Selçuk İnan, Akhisar'ın 49. dakikada attığı golde yaptığı hatayla sarı-kırmızılı taraftarları adeta çıldırttı.Canlı yayılanmayan Galatasaray - Akhisar hazırlık maçı, bugün GSTV ekranlarından tekrarıyla ekrana geldi ve Selçuk İnan'ın yaptığı hatayı izleyen Galatasaray taraftarı, kaptana büyük tepki göstererek, "N'Diaye'ye 7 milyon Euro verilmesinin sebebi" şeklinde yorumlarda bulundu.

Kaynak: haberinburada