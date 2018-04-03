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Selçuk İnan'dan sürpriz imza geliyor

SELÇUK İNAN'DAN SÜRPRİZ İMZA GELİYOR

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, aldığı ücretten fedakarlık yaparak takımda kalma kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Tarih : 03 Nisan 2018, 10:00
Puan Ver : Selçuk İnan'dan Sürpriz İmza Geliyor(10/10)6

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçından sonra Selçuk İnan'a övgüler yağdırmış ve "Gelmeseydik Selçuk gider miydi? Büyük ihtimalle. Selçuk yeni yeni şeyler yapıyor. Defansın arasına ve arkasına koşular yapıyor. Selçuk'tan vazgeçmeyi düşünmüyorum. Oynar ya da oynamaz, kadronun içinde olacaktır" demişti.

KARİYERİNİ KAPTAN OLARAK TAMAMLAYACAK

Terim'le yeniden doğan Selçuk İnan'la sezon sonunda yeni sözleşme imzalanacağı ortaya çıktı. Bir sene sözleşmesi kalan Selçuk'un 2 milyon 950 bin Euro olan garanti ücretini 1 milyon 750 bin Euro'ya indirmeye hazır olduğu öğrenildi. Futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen 33 yaşındaki kaptan maaşında 1 milyon Euro'nun üzerinde fedakarlık yapacak ve sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak. Galatasaray'da 276 maça çıkan ve 50 gol atıp 60 asist yapan Selçuk İnan, İgor Tudor dönemi dışında 11'in değişmez ismi olmayı başarmıştı. Galatasaray kaptanı bugüne kadar sarı-kırmızılı formayla 23 bin 291 dakika ter döktü.

GENÇLERBİRLİĞİ ŞAMPİYONLUK MAÇI GİBİ

Trabzonspor maçında sahanın en iyilerinden olan Selçuk İnan, 90 dakikanın ardından şu açıklamaları yaptı:

"Takımdaki herkes şampiyonluğu çok istiyor. İşte görüyorsunuz çok iyi mücadele ediyoruz. Yetenekli oyunculara sahibiz. Fatih Terim hocamızla çalışmak hepimiz için ayrıcalık. Ligde artık her şey bize bağlı. Bu yüzden rahatız. Kendimize güveniyoruz. Her maç bir final. Deplasmanda oynayacağımız Gençlerbirliği maçına da şampiyonluk maçı olarak bakıyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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