Süper Ligden 9 Takım Pfdk'ya Sevk Edildi
Türkiye'nin Konuştuğu Sakallı Aynur, Doğal Görünümüne Kavuştu
Selçuk Yöntem'in El Değiştiren Fox Tv'deki Akıbeti Belli Oldu
Galatasaray - Bucaspor Maçında Saha Karıştı
Mikrofonu Aldı, Mezarı Başında Kur'an Okudu
Ryan Donk: Hocamız Nasıl Bir Efsane Olduğunu Gösterdi
Gençlerbirliği Kupada Avantajı Yakaladı
Liverpool, Swansea City'e Gol Olup Yağdı
Fatih Terim: Sinan Formayı İsterse Veririm
Manchester United, Burnley İle 2-2 Berabere Kaldı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Domagoj Vida 24 Numaralı Formayı Giyecek
Galatasaray, Bucaspor'u 3-0 Mağlup Etti
Ben Arfa Sözleşmesini Feshetmek İçin 10 Milyon Euro İstedi
Gaziantepspor'da Faik Demir İle Yollar Ayrıldı
Dusko Tosic Ayrılık İddialarına Son Noktayı Koydu!
Beşiktaş Domagoj Vida'yı Kap'a Bildirdi!
Trabzonspor'un Slovakları İnşaat İşine Girdi
Türkiye'nin Yüzde 85'i Yılbaşına Evde Girecek
Yoksulluk Sınırı Bir Ayda 133 Lira Arttı
2017 Yılının Gol Kralı Tottenhamlı Harry Kane Oldu

Selçuk Yöntem'in el değiştiren FOX TV'deki akıbeti belli oldu

SELÇUK YÖNTEM'İN EL DEĞİŞTİREN FOX TV'DEKİ AKIBETİ BELLİ OLDU

FOX TV patronunun değişmesinin ardından Selçuk Yöntem'in Milyonluk Resim programı için kaldıralacak denmişti. Ancak dedikodular asılsız çıktı.

Tarih : 27 Aralık 2017, 01:10
Puan Ver : Selçuk Yöntem'in El Değiştiren Fox Tv'deki Akıbeti Belli Oldu(7/10)3

FOX'un el değiştirmesiyle Selçuk Yöntem'in sunduğu yarışmanın da final yapacağı iddia edilmişti. Ancak Yöntem'in programının devam edeceği öğrenildi.

DEVAM KARARI VERİLDİ

Walt Disney'in, 21st Century Fox'u 52,4 milyar dolara satın almasının ardından, FOX Türkiye'de de hareketlilik yaşanmaya başladı. Stil Avcıları ve Kaybolan Çiçekler'in final yapacağının ortaya çıkmasının ardından, Selçuk Yöntem'in sunduğu Milyonluk Resim için de final yapacağı iddia edilmişti. Posta yazarı Mesut Yar, Milyonluk Resim yarışmasının devam edeceğini duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Selçuk  Yöntem  İn  El  Değiştiren  Fox  Tv  Deki  Akıbeti  Belli  Oldu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER