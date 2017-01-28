Yeni yapılan araştırmaya göre, tüketiciler selfie 'leri bankacılık, alışveriş, sağlık hizmetleri ve daha birçok alanda bir araç olarak kullanmaya hazır.



Yeni yapılan araştırmaya göre, tüketiciler selfie 'leri bankacılık, alışveriş, sağlık hizmetleri ve daha birçok alanda bir araç olarak kullanmaya hazır.



Sony Mobile tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, selfie 'ler geçici bir hevesten teknolojik bir fenomene dönüşürken, akıllı telefon kameraları da çok sayıda sektörde dönüşümü tetikleyebilir. Futurizon ile birlikte yayımlanan ve Birleşik Krallık, Almanya, Fransa ve İspanya'daki 6.500 Avrupalı tüketicinin katılımıyla gerçekleştirilen bir ankete dayanan rapor ve rapora eşlik eden araştırma, tüketicilerin cep telefonu kamerası fotoğrafçılığında ‘çok sayıda potansiyel uygulamaya' açık olduğunu ortaya koydu.



Gelecek Bilimci Dr. Ian Pearson ile birlikte çalışan Sony Mobile, gelecekte teknolojik bir fonksiyon olarak; akıllı telefon fotoğrafçılığı ve selfie'leri dahil etmesi muhtemel sektörleri inceledi. Eğlence parklarından adrenalin bağımlılarının en son maceralarındaki deneyimlerini çekmesine imkan veren ‘selfie-coasterlar' inşa etmeye; alışveriş meraklılarının tek bir düğmeye basarak çok sayıda kıyafeti denemesine imkan veren bir ‘sanal kişisel asistan' olarak kullanmasına kadar geniş bir yelpazeye yayılmış çok sayıda potansiyel uygulama bulunuyor. Bu uygulamalar tespit edildikten sonra; 6.500 tüketici, bir sosyal trend olarak selfie'lerin evrimine dair düşüncelerini ve akıllı telefon fotoğraflarının daha fonksiyonel kullanımlarına olan iştahlarını ifade ettiler.



“Proje bize, selfie'lerin ve görüntülü çağrıların nasıl bir evrim geçirdiğine ve neden birbirinden bu kadar farklı birçok sektörde dönüşüme yol açabileceklerine dair gerçek bir içgörü kazandırdı” diyen Sony Mobile Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Jason Smith sözlerine şöyle devam etti: “Sony Mobile olarak, bugün tüketicilerin yaşamını kolaylaştıran akıllı telefonlar tasarlarken, gelecekte bizi nelerin beklediğini takip ederek inovasyon ve değişimin şekil verilmesine katkıda bulunmak gibi ikili bir görev ile karşı karşıyayız. Fotoğrafçılığı daima akıllı telefonun merkezinde yer alan kilit bir fonksiyon olarak gördük ; Xperia XZ modelimizdeki ön kamera teknolojisini halihazırda üstün kaliteli fotoğraflar için geliştirdik. Dolayısıyla, tüketicilerin gelecekte günlük yaşamımızı geliştirecek böylesine geniş bir yelpazeye yayılmış kullanımlar için selfie'lere kucak açmaya hazır olduğunu bilmek de inanılmaz derecede heyecan verici.”



Raporda, tüketicilere göre gelecek beş yıl içinde selfie'lerin alacağı şekle dair en önemli 10 yön belirleniyor:







Sosyalleşme: Başkalarının gerçekte ne düşündüğünü öğrenmek için size eşlik eden kişi ile birlikte selfie çekmek







Tıbbi: İnsanların dörtte birinden fazlası, pratisyen hekimi ile ilk olarak bir selfie veya görüntülü çağrı ile görüşmeyi tercih ediyor







Selfie kuşağı için bankacılık: 25-34 yaş arası kuşağın yarıya yakını; bankasına bir ‘selfie parolası' ile erişmesi halinde kendini daha güvende hissedeceğini belirtiyor







Serbest zamanlarda: Heyecan peşindekilerin yarıya yakını, sürüş sırasında deneyiminizi çekmenin kontrolüne sizi getiren bir rollercoaster olan ‘selfiecoaster'ı denemeyi istiyor







Spor salonunda / fitness: Örn. kalp atışlarını test etmek; hatta tekniğinizi nasıl iyileştirebileceğinizi ve bir hareketin ne kadar doğru yapıldığını gözlemlemek üzere, vücut verilerini yakalamak için selfie'lerin Yapay Zeka (AI) ile birlikte kullanılması







Sipariş üzerine yapılan kıyafetler: Kişiye özel kıyafetler için bir 3D vücut görüntüsünün çekilmesi







Perakende: Tek düğmeye basarak vücut biçiminize uygun farklı kıyafetleri denemek için akıllı telefon kamerasının kullanılması







Sosyal sermaye: Sinema bileti veya turistik bir yere girerken selfie ile ödeme yapılması







Robotlar: Başka veya ekstrem lokasyonlardan selfie çekmek üzere akıllı telefonunuz ile drone veya robotlara kumanda etmek







Ev: Selfie'lerin yardımıyla ev ve arabalarımızın güvenliğini sağlamak ve bunlara erişmek







Gelecek Bilimci ve Selfie'lerin Geleceği raporunun yaratıcısı Dr Ian Pearson ise konu ile ilgili olarak şöyle söyledi; “Bu raporda, Sony Mobile ekibi ile birlikte selfie'lerin ve akıllı telefon fotoğrafçılığının geçirdiği evrimin haritasını çıkarmak harika bir deneyimdi. Ancak, daha da cesaret verici olanı, selfie'ler ve görüntülü çağrıların gelecekteki farklı kullanımlarına açık olduklarını gösteren tüketicilerin tepkisiydi.”



“Sonuçlar; selfie'lerin geçici bir hevesten teknolojik bir fenomene dönüşmekte olduğunu ve çok sayıdaki sektör için üzerinde düşünülmesi gereken bir konu haline geldiğini ortaya koyuyor. Ortada muazzam bir potansiyel var ve önümüzdeki yıllarda bunun ortaya çıkışını izlemek heyecanlı olacak.”



