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Selfie Kamerasında Kendini Gören Ninenin Halleri İçinizi Isıtacak

SELFİE KAMERASINDA KENDİNİ GÖREN NİNENİN HALLERİ İÇİNİZİ ISITACAK

Teknoloji durmaksızın ilerliyor ama ona ayak uydurmak herkes için o kadar da kolay değil. Özellikle de yaşınız ilerlemişse. Telefonun ön kamerasını ilk kez gören yaşlı bir teyze de şaşırmaktan kendini alamıyor.

Tarih : 30 Kasım 2017, 14:40
Puan Ver : Selfie Kamerasında Kendini Gören Ninenin Halleri İçinizi Isıtacak(8/10)4

Cep telefonunun ön kamerası ile ilk defa tanışan ninenin görüntüleri internette paylaşım rekorları kırdı. Telefonun ekranında kendini gören sevimli nine yüzünüzü güldürecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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