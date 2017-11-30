SELFİE KAMERASINDA KENDİNİ GÖREN NİNENİN HALLERİ İÇİNİZİ ISITACAK
Teknoloji durmaksızın ilerliyor ama ona ayak uydurmak herkes için o kadar da kolay değil. Özellikle de yaşınız ilerlemişse. Telefonun ön kamerasını ilk kez gören yaşlı bir teyze de şaşırmaktan kendini alamıyor.
Cep telefonunun ön kamerası ile ilk defa tanışan ninenin görüntüleri internette paylaşım rekorları kırdı. Telefonun ekranında kendini gören sevimli nine yüzünüzü güldürecek.
Kaynak: haberinburada
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