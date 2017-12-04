SELİN CİĞERCİ İLE İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKTIKTAN SONRA TAKIMDAN AYRILAN GÖKHAN ÇIRA: PİŞMAN DEĞİLİM
Ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci ile aşkı ortaya çıktıktan sonra Diyarbekirspor'dan ayrılan Gökhan Çıra, yaşananlarla ilgili suskunluğunu bozup "pişman değilim" dedi.
Cinsiyet değiştirme operasyonnuyla kadın olan Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı ortaya çıkan futbolcu Gökhan Çıra, Diyarbekirspor'dan ayrılmasıyla ilgili suskunluğunu bozdu.
TARAFTAR BASKISIYLA AYRILMADIĞINI SÖYLEDİ
Diyarbekirspor formasıyla çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Çıra, paylaşımına eklediği notla ayrılığın taraftar baskısı nedeniyle olmadığını söyledi. Çıkan haberlere güldüğünü söyleyen Çıra, yaşadığı aşkı kast ederek, pişman olmadığını da söyledi."SADECE GÜLÜYORUM"
İşte Gökhan Çıra'nın paylaşımına eklediği not:
Bazı çıkan haberlere bakıyorum da; taraftarların tehdit ettiği ve baskıyı kaldıramadı ayrıldı felan diye haberler çıkmış. Bunların tam tersine beklediğimden daha çok arkamda durdular beni daha çok benimsediler. Bu haberlerin hepsi asılsızdır. Bu yaşıma kadar ne Allah'tan başka kimseden korktum ne de Allah'tan başkasına hesap verdim. Bazı şeylerden dolayı üstüme gelmeye çalışan herkese sadece gülüyorum."PİŞMAN OLACAK HİÇBİR ŞEY YAPMADIM"
Bunlar beni daha güçlü kılıyor. İnsan pişman olacağı hiç birşeyi yapmamalı. Ben de yaptığımı düşünmüyorum. iyi kötü bir sezon geçirdim burada. Benim hakkım varsa helal olsun sonuna kadar. Her zaman kanımın son damlasına kadar savaştım ve savaşmaya devam edicem. Saygılarımla...
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan'dan Trump Sorusuna Yanıt: Henüz Dönmedi
- Ukraynalı Modele Asansörde Tacizi, Bakanlık Affetmedi
- Babasıyla Kaçarken Yakalanan Ayşe'nin Katilinin İfadesi: Aşkıma Karşılık Vermedi, Öldürdüm
- Ab'den Tartışılacak Teklif: Kudüs, İki Devletin De Başkenti Olmalı
- 5 Aralık Kadın Hakları Gününde Türkiye'de Kadınlar Şiddet Gördü, Öldürüldü
EKONOMİ HABERLERİ
- Batman Havalimanı, En Komik İsimli Havalimanı Seçildi
- Yunanistan'dan İtiraf: Türk Akımı Faaliyete Geçince Doğalgazı Türkiye'den Alacağız
- Son Dakika! Bakandan Müjde: 450 Bin Taşeron İşçi 3 Ay İçerisinde Kadroya Alınacak
- Ekonomistler Üçüncü Çeyrekte Çift Haneli Büyüme Bekliyor
- Rekor Üstüne Rekor Kıran Bitcoin'i, 5 Sanal Para Birimi Daha Takip Ediyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar