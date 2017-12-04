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Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim

SELİN CİĞERCİ İLE İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKTIKTAN SONRA TAKIMDAN AYRILAN GÖKHAN ÇIRA: PİŞMAN DEĞİLİM

Ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci ile aşkı ortaya çıktıktan sonra Diyarbekirspor'dan ayrılan Gökhan Çıra, yaşananlarla ilgili suskunluğunu bozup "pişman değilim" dedi.

Tarih : 04 Aralık 2017, 23:00
Puan Ver : Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim(5/10)1

Cinsiyet değiştirme operasyonnuyla kadın olan Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı ortaya çıkan futbolcu Gökhan Çıra, Diyarbekirspor'dan ayrılmasıyla ilgili suskunluğunu bozdu.

TARAFTAR BASKISIYLA AYRILMADIĞINI SÖYLEDİ

Diyarbekirspor formasıyla çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Çıra, paylaşımına eklediği notla ayrılığın taraftar baskısı nedeniyle olmadığını söyledi. Çıkan haberlere güldüğünü söyleyen Çıra, yaşadığı aşkı kast ederek, pişman olmadığını da söyledi."SADECE GÜLÜYORUM"

İşte Gökhan Çıra'nın paylaşımına eklediği not:

Bazı çıkan haberlere bakıyorum da; taraftarların tehdit ettiği ve baskıyı kaldıramadı ayrıldı felan diye haberler çıkmış. Bunların tam tersine beklediğimden daha çok arkamda durdular beni daha çok benimsediler. Bu haberlerin hepsi asılsızdır. Bu yaşıma kadar ne Allah'tan başka kimseden korktum ne de Allah'tan başkasına hesap verdim. Bazı şeylerden dolayı üstüme gelmeye çalışan herkese sadece gülüyorum."PİŞMAN OLACAK HİÇBİR ŞEY YAPMADIM"

Bunlar beni daha güçlü kılıyor. İnsan pişman olacağı hiç birşeyi yapmamalı. Ben de yaptığımı düşünmüyorum. iyi kötü bir sezon geçirdim burada. Benim hakkım varsa helal olsun sonuna kadar. Her zaman kanımın son damlasına kadar savaştım ve savaşmaya devam edicem. Saygılarımla...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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