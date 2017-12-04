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Selin Ciğerci'nin sevgilisi boşa çıktı

SELİN CİĞERCİ'NİN SEVGİLİSİ BOŞA ÇIKTI

Cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci ile aşk yaşayan futbolcu Gökhan Çıra, Diyarbekirspor'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Tarih : 04 Aralık 2017, 18:40
Puan Ver : Selin Ciğerci'nin Sevgilisi Boşa Çıktı(6/10)2

Ameliyatla kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Diyarbekirspor'da top koşturan 21 yaşındaki futbolcu Gökhan Çıra'yla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Güneydoğu Spor Yazarları Derneği, bu ilişkinin ortaya çıkmasının ardından Diyarbekirsporlu futbolcu Gökhan Çıra ve transferini gerçekleştiren yöneticileri yerden yere vurmuş ve "Takımdan kovun" açıklamasını yapmıştı.

TAKIMDAN AYRILDI

Gökhan Çıra, baskılara dayanamayarak takımdan ayrıldığını açıkladı. Çıra, şunları yazdı:

Bugün itibarıyla Diyarbekirspor Kulübü ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayım. Diyarbekirspor'da az forma şansı bulduğu için ayrılmak istediğimi yönetime bildirdim. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Şampiyonluk yolunda Diyarbekirspor'a başarılar dilerim.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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