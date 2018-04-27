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Selin Şekerci, gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı

SELİN ŞEKERCİ, GÖNLÜNÜ YAKIŞIKLI OYUNCUYA KAPTIRDI

Kaan Taşaner'le 24 gün önce yollarını ayıran Selin Şekerci, yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk'la yeni bir aşka yelken açtı.

Tarih : 27 Nisan 2018, 01:10
Puan Ver : Selin Şekerci, Gönlünü Yakışıklı Oyuncuya Kaptırdı(10/10)6

Oyuncu Selin Şekerci 4 yıllık aşkı Kaan Taşaner'den 24 gün önce ayrılmıştı. Kaan Taşaner, "İlişkimiz bitti ancak arkadaşlığımız baki" diye konuşmuştu.

CANER CİNDORUK İLE YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Duymayan Kalmasın adlı magazin programında, Selin Şekerci'nin Caner Cindoruk ile yeni bir aşka yelken açtığı ve ikilinin Kadıköy- Moda'da el ele yürüdüğü iddia edildi.

Caner Cindoruk, Kadın dizisinde Özge Özpirinçci ile rol alıyor. Bu arada Özge Özpirinçci ile Selin Şekerci de çok yakın arkadaş.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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