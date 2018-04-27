Oyuncu Selin Şekerci 4 yıllık aşkı Kaan Taşaner'den 24 gün önce ayrılmıştı. Kaan Taşaner, "İlişkimiz bitti ancak arkadaşlığımız baki" diye konuşmuştu.

CANER CİNDORUK İLE YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Duymayan Kalmasın adlı magazin programında, Selin Şekerci'nin Caner Cindoruk ile yeni bir aşka yelken açtığı ve ikilinin Kadıköy- Moda'da el ele yürüdüğü iddia edildi.

Caner Cindoruk, Kadın dizisinde Özge Özpirinçci ile rol alıyor. Bu arada Özge Özpirinçci ile Selin Şekerci de çok yakın arkadaş.

Kaynak: haberinburada