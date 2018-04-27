SELİN ŞEKERCİ, GÖNLÜNÜ YAKIŞIKLI OYUNCUYA KAPTIRDI
Kaan Taşaner'le 24 gün önce yollarını ayıran Selin Şekerci, yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk'la yeni bir aşka yelken açtı.
Oyuncu Selin Şekerci 4 yıllık aşkı Kaan Taşaner'den 24 gün önce ayrılmıştı. Kaan Taşaner, "İlişkimiz bitti ancak arkadaşlığımız baki" diye konuşmuştu.
CANER CİNDORUK İLE YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI
Duymayan Kalmasın adlı magazin programında, Selin Şekerci'nin Caner Cindoruk ile yeni bir aşka yelken açtığı ve ikilinin Kadıköy- Moda'da el ele yürüdüğü iddia edildi.
Caner Cindoruk, Kadın dizisinde Özge Özpirinçci ile rol alıyor. Bu arada Özge Özpirinçci ile Selin Şekerci de çok yakın arkadaş.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar