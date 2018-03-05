Bartın Kirazlı Barajında suların aşırı yükselmesi sonucu kapanan yollar bazı mahallelere ulaşımın engellenmesine neden oldu. Mahalledeki 300 kişiye 24 saattir ulaşılamıyor.

300 KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI, SULARI VE YEMEKLERİ YOK

Derecik Köyü Muhtarı Necmi Alkız vahim olayı şöyle anlattı: "Dün akşam saatlerinde köyümüzün üç mahallesine giden yol, baraj suları nedeniyle sular altında kaldı. Su seviyesi o kadar yükseldi ki, suyun direk tellerine değmesi sonucu gece boyunca patlamalar oldu. Şimdi direkler de sular altında. Üç mahallede en az 300 kişi dün geceden bu yana elektriksiz kaldı, suları ve ekmekleri yok. Birkaç arkadaşım beni aradı yardım istiyorlar. Aramadığım derdimi anlatmadığım yer kalmadı"

"HER GEÇEN SAAT SULAR HIZLA YÜKSELİYOR"

Yağmurun çok şiddetli yağmaya devam ettiğini belirten Alkız, "Yükseklerde karlar da bu yağmurla eridi. Barajda iki tane tünelden su tahliyesi yapıldığını söylediler. Ancak su azalmıyor her geçen saat sular hızla yükseliyor. Tahliye ettiklerini söyledikleri suyun, on kat fazlası yukarıdan geliyor. Köylüler muhtar olduğum için benim çözüm üretmemi istiyor. Ben de devletimin yetkililerini aradım. Devlet Su İşleri halledecek deniliyor ama yapılan bir şey yok. Barajın tahliye kapakları olmaz mı? Birileri sesimizi duysun AFAD buraya geldi. Biz nasıl bekliyorsak onlarda burada bekliyor. Devletin botu teknesi yok mu oradaki insanlara en azından ekmek ve su götürelim" dedi.

KİRAZLI BARAJINDA İKİ TÜNELDEN BİR TANESİ ÇALIŞTIRILMIYOR

Kirazlı Barajında su tahliyesi için kullanılan iki tünelden bir tanesin çalıştırılamaması nedeniyle, su tahliyesinin istenilen oranda yapılamadığı ve su seviyesinin de bu sebepten dolayı kontrolsüz şekilde yükseldiği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada