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ŞEMDİNLİ'DE ÇATIŞMA: 1 ÖZEL HAREKAT POLİSİ ŞEHİT


Şemdinli'de Çatışma: 1 Özel Harekat Polisi Şehit
Tarih : 06 Ağustos 2017, 10:20
Puan Ver : Şemdinli'de Çatışma: 1 Özel Harekat Polisi Şehit(9/10)5

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Özel Harekat Şube'den 1 polis şehit oldu, 1 güvenlik görevlisi de yaralandı.

1 POLİS ŞEHİT OLDU

Şemdinli İlçesi'ne bağlı Altınsu Köyü'nde operasyonu sürdüren Jandarma ve Emniyet Özel Harekat Şube timleri ile PKK'lı teröristler arasında dün gece çatışma çıktı. Çıkan çatışmada bir polis şehit oldu, bir güvenlik görevlisi de yaralandı. PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyonlar sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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