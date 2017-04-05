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ŞEMDİNLİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI


ŞEMDİNLİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Tarih : 05 Nisan 2017, 09:11
Puan Ver : Şemdinli'de Sokağa Çıkma Yasağı(5/10)3


Şemdinli'de bir köy ile 3 mezrada ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Altınsu köyü ile Dereboyu, Meydan ve Elde mezraları sınırları içerisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"İcra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu Köyü ile Dereboyu, Meydan ve Elde mezraları mülki sınırları içerisinde 5 Nisan 2017 günü saat 03.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu Köyü ile Dereboyu, Meydan ve Elde Mezraları Mülki sınırları içerisine giriş çıkışlar da yasaklanmıştır."

 



 



kaynak:sabah








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