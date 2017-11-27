Son yaptıkları protestoyla gündeme damga vuran Eskişehirsporlu futbolculardan Semih Şentürk, "4 aydır 5 kuruş para almadan idmanlara maçlara çıkıyoruz, her şeyin bir sonu var." dedi.

Tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini geçiren Eskişehirspor'da tecrübeli golcü Semih Şentürk takımın içinde bulunduğu duruma isyan etti. ASpor'a açıklamalarda bulunan eski milli oyuncu, "4 aydır 5 kuruş alamıyoruz. Böyle devam ederse oynayacak futbolcu bulamazlar." dedi.

Tecrübeli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"ESKİŞEHİRSPOR TERK EDİLDİ"

"Eskişehirspor'un bu kadar sahipsiz kalacağını hiç tahmin etmiyordum. Dikkat çekmek için bunu yaptık. 4 aydır 5 kuruş para almadan idmanlara maçlara çıkıyoruz, her şeyin bir sonu var ama. Bu süreç devam ederse orada oynatacak futbolcu bulamazlar. Eskişehirspor terk edilmiş bir takım gibi duruyor. Taraftarı bu takımı sahiplenmese daha kötü günler görürdü."

Kaynak: haberinburada