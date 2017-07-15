Galatasaray'dan Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya, sosyal medya üzerinden yaptığı veda konuşmasında, "Kaldırdığım en anlamlı kupa karanlıkta olandı." diyerek Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

Çekya'nın Sparta Prag takımına transfer olan Semih Kaya, sosyal medya üzerinden Galatasaray'a veda etti.

Galatasaray kariyeriyle ilgili bir video hazırlayan Semih, "Ben Semih Kaya, Galatasaraylı Semih Kaya. Varsa hakkınız, helal edin. Bu bir son veya veda değil." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

"Bu formayla 11 senede 11 kupa kaldırdım." diyen Semih sözlerine, "Ama aralarında en anlamlısı karanlıkta olanıydı." diyerek Şükrü Saraçoğlu'nda yaşadıkları şampiyonluğunu da sözlerine eklemeyi ihmal etmedi.

Kaynak: haberinburada