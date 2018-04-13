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Şemsiye açarak İHA'lardan kaçmaya çalışan terörist öldürüldü

ŞEMSİYE AÇARAK İHA'LARDAN KAÇMAYA ÇALIŞAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ağrı'da güvenlik güçleri ile çatışmaya giren şemsiyeli terörist öldürüldü.

Tarih : 13 Nisan 2018, 10:10
Puan Ver : Şemsiye Açarak İha'lardan Kaçmaya Çalışan Terörist Öldürüldü(9/10)5

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de yuvalanan teröristleri bölgeden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde de terör örgütü PKK/YPG'ye geçit vermiyor. Yerli ve milli silahlarla daha da güçlenen TSK, teröristleri teker teker etkisiz hale getiriyor. Ağrı'da devam eden operasyon sırasında bir terörist öldürüldü. Öldürülen teröristin yanında ayrıca şemsiye ele geçirildi.

İHA'LARDAN KAÇMAK İÇİN ŞEMSİYE KULLANIYORLAR

Terör örgütü PKK'lı teröristler termal kameralardan ve insansız hava araçlarından kaçmak için yanlarında şemsiye bulundursalar da Türk askeri karşısında çaresiz kalıyor.

(Kaynak: Haber7)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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