Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak

Senede bir gün gerçekleşen Süper Ay bu gece gökyüzünde olacak

SENEDE BİR GÜN GERÇEKLEŞEN SÜPER AY BU GECE GÖKYÜZÜNDE OLACAK

Bu gece, senede bir defa gerçekleşen ve Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelerek çok daha büyük ve parlak gözüktüğü Süper Ay isimli doğa olayı gözlemlenebilecek.

Tarih : 03 Aralık 2017, 17:30
Puan Ver : Senede Bir Gün Gerçekleşen Süper Ay Bu Gece Gökyüzünde Olacak(10/10)6

Bu gece gökyüzünde şölen var. Süper Ay adı verilen ve yılda bir defa gerçekleşen gökyüzü olayı, bu sene 3 Aralık gecesine denk geliyor.

YÜZDE 7 DAHA BÜYÜK

Bu yıl süper ay dolunaya denk geldiği için, Ay çok daha büyük ve parlak bir biçimde gökyüzünde olacak. Ay'ın normal halinden yüzde 7 daha büyük, yüzde 16 daha parlak görüleceği söyleniyor.

Ay genellikle Dünya'dan yaklaşık 238.000 mil uzaktadır ancak zaman zaman çok daha yakınlaşır. Bugün ise bu mesafe 222.136 mil olacak. Ay'ın Dünya ile olan uzaklığı sabit değildir çünkü Ay Dünya'nın etrafında dönerken mükemmel bir daire çizerek hareket etmez. Bu gece de senenin Ay ve Dünya açısından birbirlerine en yakın oldukları gün olacak.

DOLUNAY İLE ÇAKIŞIYOR

Ay aslında Mayıs ayında gezegenimize daha fazla yaklaşmıştı ancak bugün dolunay ile çakıştığı için en parlak halinde görünecek ve gözlemlenmesi çok daha kolay olacak.

TÜRKİYE'DEN DE GÖRÜLECEK

Süper Ay'ın en iyi kuzey ülkelerinde görüneceği belirtilirken Türkiye'den izlemenin de mümkün olacağı ifade ediliyor. Ay, İstanbul'da saat 18:03'te ufukta belirmeye başlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Senede  Bir  Gün  Gerçekleşen  Süper  Ay  Bu  Gece  Gökyüzünde  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER