Bu gece, senede bir defa gerçekleşen ve Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelerek çok daha büyük ve parlak gözüktüğü Süper Ay isimli doğa olayı gözlemlenebilecek.

Bu gece gökyüzünde şölen var. Süper Ay adı verilen ve yılda bir defa gerçekleşen gökyüzü olayı, bu sene 3 Aralık gecesine denk geliyor.

YÜZDE 7 DAHA BÜYÜK

Bu yıl süper ay dolunaya denk geldiği için, Ay çok daha büyük ve parlak bir biçimde gökyüzünde olacak. Ay'ın normal halinden yüzde 7 daha büyük, yüzde 16 daha parlak görüleceği söyleniyor.

Ay genellikle Dünya'dan yaklaşık 238.000 mil uzaktadır ancak zaman zaman çok daha yakınlaşır. Bugün ise bu mesafe 222.136 mil olacak. Ay'ın Dünya ile olan uzaklığı sabit değildir çünkü Ay Dünya'nın etrafında dönerken mükemmel bir daire çizerek hareket etmez. Bu gece de senenin Ay ve Dünya açısından birbirlerine en yakın oldukları gün olacak.

DOLUNAY İLE ÇAKIŞIYOR

Ay aslında Mayıs ayında gezegenimize daha fazla yaklaşmıştı ancak bugün dolunay ile çakıştığı için en parlak halinde görünecek ve gözlemlenmesi çok daha kolay olacak.

TÜRKİYE'DEN DE GÖRÜLECEK

Süper Ay'ın en iyi kuzey ülkelerinde görüneceği belirtilirken Türkiye'den izlemenin de mümkün olacağı ifade ediliyor. Ay, İstanbul'da saat 18:03'te ufukta belirmeye başlayacak.

Kaynak: haberinburada