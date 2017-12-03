SENEDE BİR GÜN GERÇEKLEŞEN SÜPER AY BU GECE GÖKYÜZÜNDE OLACAK
Bu gece, senede bir defa gerçekleşen ve Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelerek çok daha büyük ve parlak gözüktüğü Süper Ay isimli doğa olayı gözlemlenebilecek.
Bu gece gökyüzünde şölen var. Süper Ay adı verilen ve yılda bir defa gerçekleşen gökyüzü olayı, bu sene 3 Aralık gecesine denk geliyor.
YÜZDE 7 DAHA BÜYÜK
Bu yıl süper ay dolunaya denk geldiği için, Ay çok daha büyük ve parlak bir biçimde gökyüzünde olacak. Ay'ın normal halinden yüzde 7 daha büyük, yüzde 16 daha parlak görüleceği söyleniyor.
Ay genellikle Dünya'dan yaklaşık 238.000 mil uzaktadır ancak zaman zaman çok daha yakınlaşır. Bugün ise bu mesafe 222.136 mil olacak. Ay'ın Dünya ile olan uzaklığı sabit değildir çünkü Ay Dünya'nın etrafında dönerken mükemmel bir daire çizerek hareket etmez. Bu gece de senenin Ay ve Dünya açısından birbirlerine en yakın oldukları gün olacak.
DOLUNAY İLE ÇAKIŞIYOR
Ay aslında Mayıs ayında gezegenimize daha fazla yaklaşmıştı ancak bugün dolunay ile çakıştığı için en parlak halinde görünecek ve gözlemlenmesi çok daha kolay olacak.
TÜRKİYE'DEN DE GÖRÜLECEK
Süper Ay'ın en iyi kuzey ülkelerinde görüneceği belirtilirken Türkiye'den izlemenin de mümkün olacağı ifade ediliyor. Ay, İstanbul'da saat 18:03'te ufukta belirmeye başlayacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
- Doktor Sırasında Tanıştılar, Evleniyorlar. Erkek 92, Kadın 85 Yaşında!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar