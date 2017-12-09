Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Senegal'in başkenti Dakar'da Limak ve Summa tarafından inşa edilen 575 milyon euroluk havalimanını Türkler işletecek, bu çok önemli." dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Senegal'de açılan toplam yatırım değeri 575 milyon avro olan Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'nı 25 yıl boyunca Türklerin işleteceğini belirterek, "Senegal ve bu coğrafyadaki ölçeğe göre 42 bin metrekare kapalı alanı olan bu terminalde toplamda 10 milyon yolcuya hizmet verecek olan bu havaalanı çok önemli." dedi.

25 YIL BOYUNCA TÜRKLER İŞLETECEK

Arslan, Senegal'in başkenti Dakar'da Limak ve Summa ortaklığı tarafından yapımı tamamlanan Baise Diagne Havalimanı'nın açılışında şunları söyledi:

"Burayı 25 yıl boyunca Türkler işletecek, 25 yıl boyunca Türk bayrağı dalgalanacak. Bayrak dalgalandırmanın, artık askeri olarak bir yerlere gidip bayrak asmanın ötesine geçtik. Ekonomik olarak bayrak dalgalandırmak çok önemli. Bu, ekonomik büyümenin de başka coğrafyalarda yayılabilmenizin de göstergesi" diye konuştu.

8 AYDA HİZMETE AÇILDI

Arslan, "Yeni havalimanına demiryolu bağlantısı yapılacak. Bunu da Türkler yapacak. İki liman projesi var, biri büyütme biri de cruise limanı olacak şekilde iki liman yapılacak. Hala proje aşamasında, henüz ihaleye çıkmadılar. İhaleye çıkıldığında Türklerin bu işi başarıyla yapacaklarını düşünüyoruz."

Açılış törenine Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in yanısıra Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo, Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow ve Gine Bissau Devlet Başkanı Jose Mario Vaz katılırken, törende Summa şirket yöneticileri ve davetliler yer aldı.

Suudi Arabistanlı bir şirket tarafından 8 yıldır bitirilemeyen havalimanını devralan Limak-Summa ortaklığı 8 ayda tamamlayarak teslim etti. Afrika'da bağlantı merkezi (hub) olması beklenen havalimanının açılışına on binlerce kişi katıldı.

AFRİKA'NIN BATI KAPISI

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Senegal'in Batı Afrika'nın dünyaya açılan kapısı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Mozambik ve Fildişi'nde iki çimento fabrikası kurduk. Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'na yılda 80 bin uçak iniş/kalkış yapabilecek. Kuveyt Havalimanı yeni terminal inşaatına başladık. Normalden 2 yıl önce teslim edeceğiz. Mısır'da Kahire Havalimanı'nın ikinci terminalini bitirdik, işletme ve devir sürecindeyiz. Kosova'da Priştine Havalimanı yeni terminalini rekor sürede tamamladık, işletiyoruz. Rostov Havalimanı'nın inşaatını bitirdik, açılışını yapacağız. Rusya'da Volgograd Havalimanı terminalini yapıyoruz."

Kaynak: haberinburada