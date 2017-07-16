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Senegal'de Stadın Duvarı Çöktü, 8 Kişi Yaşamını Yitirdi

SENEGAL'DE STADIN DUVARI ÇÖKTÜ, 8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Senegal'in başkenti Dakar'da oynanan Lig Kupası finalinde kavga çıktı. Taraftarların yaşadığı panik sebebiyle stadyumun duvarı çöktü, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 13:30
Puan Ver : Senegal'de Stadın Duvarı Çöktü, 8 Kişi Yaşamını Yitirdi(5/10)1

Senegal'in başkenti Dakar'daki Demba Diop Stadyumu'nda oynanan Lig Kupası finali sonrası stadın duvarı çöktü. 8 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Stade de Mbour ve Union Sportive Oukam takımları arasında oynanan maçın normal süresi 1-1 bitti. Uzatmalarda attığı golle maçı 2-1 kazanan Stade de Mbour, kupanın sahibi oldu.

TARAFTARLAR PANİKLEYİNCE DUVAR ÇÖKTÜ

Senegal basınına göre son düdüğün ardından iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı. Polis kavgayı ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Daha sonra yaşanan panikte stadyumun duvarı çöktü.

Bazı yerel basın kuruluşlarının internet sitelerinde yer alan görüntülerde, gaz bulutu altında yıkık bir duvar gözüküyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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