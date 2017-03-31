Trabzon'a 3 yıl önce gelen 41 yaşındaki İbrahim Sene, saat satarak geçimini sağlarken bordo-mavili takımın maçlarının olduğu günlerde tezgahını açmayarak stadın yolunu tutuyor.



Trabzon'a 3 yıl önce gelen 41 yaşındaki Senegalli İbrahim Sene, saat satarak geçimini sağlarken, Trabzonspor'un maçlarının olduğu günlerde tezgahını açmayarak stada gidiyor.







Kentin en işlek alanlarının başında gelen Uzunsokak'ta saat satarak aile ekonomisine katkı sağlayan Sene, Trabzon'u çok sevdiğini söyledi.







kaynak:sabah