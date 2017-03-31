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senegal'den geldi trabzonsporlu oldu

SENEGAL'DEN GELDİ TRABZONSPORLU OLDU

Trabzon'a 3 yıl önce gelen 41 yaşındaki İbrahim Sene, saat satarak geçimini sağlarken bordo-mavili takımın maçlarının olduğu günlerde tezgahını açmayarak stadın yolunu tutuyor.

Tarih : 31 Mart 2017, 12:17
Puan Ver : Senegal'den Geldi Trabzonsporlu Oldu(5/10)5


Trabzon'a 3 yıl önce gelen 41 yaşındaki Senegalli İbrahim Sene, saat satarak geçimini sağlarken, Trabzonspor'un maçlarının olduğu günlerde tezgahını açmayarak stada gidiyor.



Kentin en işlek alanlarının başında gelen Uzunsokak'ta saat satarak aile ekonomisine katkı sağlayan Sene, Trabzon'u çok sevdiğini söyledi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Senegal  Den  Geldi  Trabzonsporlu  Oldu    haber

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