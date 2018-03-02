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Şener Özbayraklı'dan ilginç derbi yorumu: Ben çok keyif aldım

ŞENER ÖZBAYRAKLI'DAN İLGİNÇ DERBİ YORUMU: BEN ÇOK KEYİF ALDIM

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı derbinin ardından Şener Özbayraklı açıklamalarda bulundu: Ben çok keyif aldım.

Tarih : 02 Mart 2018, 01:50
Puan Ver : Şener Özbayraklı'dan İlginç Derbi Yorumu: Ben Çok Keyif Aldım(7/10)3

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 2-2 sona eren ve 3 kırmızı kartla tarihe geçen mücadelenin ardından Şener Özbayraklı açıklamalarda bulundu.

"BEN KEYİF ALDIM, TÜRKİYE DE ALMIŞTIR"

Şener, Türkiye'ye keyifli bir maç izlettiklerini söylerken; "3-4 gün önce bize yakışmayan bir futbol oynadık. Takım arkadaşlarımın da bazen kötü oynamaya hakkı var ama biz Fenerbahçe'de oynadığımız için bazen bunu hak etmiyoruz. Böyle bir lüksümüz yok. Önce Fenerbahçe taraftarına, sonra tüm Türkiye'ye böyle keyifli bir maç seyrettirdiğimiz için mutluyum. Ben inanılmaz keyif aldım, Türkiye de keyif almıştır. Geriye düştük ama öne geçmeyi bildik. Derbilerde bu şekilde şeyler oluyor. Bize yakışmayan şeyler. Derbiler adrenalini yüksek maçlar oluyor ama tecrübeli insanlarız, daha sakin olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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