Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 2-2 sona eren ve 3 kırmızı kartla tarihe geçen mücadelenin ardından Şener Özbayraklı açıklamalarda bulundu.

"BEN KEYİF ALDIM, TÜRKİYE DE ALMIŞTIR"

Şener, Türkiye'ye keyifli bir maç izlettiklerini söylerken; "3-4 gün önce bize yakışmayan bir futbol oynadık. Takım arkadaşlarımın da bazen kötü oynamaya hakkı var ama biz Fenerbahçe'de oynadığımız için bazen bunu hak etmiyoruz. Böyle bir lüksümüz yok. Önce Fenerbahçe taraftarına, sonra tüm Türkiye'ye böyle keyifli bir maç seyrettirdiğimiz için mutluyum. Ben inanılmaz keyif aldım, Türkiye de keyif almıştır. Geriye düştük ama öne geçmeyi bildik. Derbilerde bu şekilde şeyler oluyor. Bize yakışmayan şeyler. Derbiler adrenalini yüksek maçlar oluyor ama tecrübeli insanlarız, daha sakin olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada