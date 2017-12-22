Ünlü haber spikeri ve gazeteci Fatih Portakal'ı cep telefonuna gönderdiği mesajla ölümle tehdit eden kişi yakalandı. Portakal, sosyal medya hesabından yakalanan kişinin 21 yaşında bir genç olduğunu ve "Gaza geldim" diye kendini savunduğunu yazdı.

TWİTTER'DAN YAYINLAMIŞTI

Fatih Portakal, önceki gün kendisine gönderilen bir tehdit mesajını Twitter'dan yayınlamıştı. Portakal'ın başvurusu sonrası harekete geçen güvenlik güçleri mesajı gönderen kişiyi yakaladı.

"DEVLETİN MEMURLARINA TEŞEKKÜRLER"

Fatih Portakal son gelişmeyi de Twitter adresinden duyurdu: "Bilinmesi gerekir diye düşündüm: Tehditte bulunan kişi bulundu. 21 yaşında bir genç. Neden attın bu mesajı sorusuna, 'Gaza geldim' diyerek cevap vermiş. Gaza kendi mi geldi, yoksa getirildi mi bilmiyorum. Görevlerini yapan devletin memurlarına teşekkürler."

Portakal kendisine gelen tehdit mesajını da paylaşmıştı:

Kaynak: haberinburada