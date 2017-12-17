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Şenol Güneş, 5 futbolcuyu kapının önüne koydu

ŞENOL GÜNEŞ, 5 FUTBOLCUYU KAPININ ÖNÜNE KOYDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Veli, Boyko, Aras, Milosevic ile az şans bulan Mustafa Pektemek'e kapıyı gösterdi.

Tarih : 17 Aralık 2017, 15:00
Puan Ver : Şenol Güneş, 5 Futbolcuyu Kapının Önüne Koydu(8/10)4

Beşiktaş'ta Veli, Boyko, Aras, Milosevic ile az şans bulan Mustafa Pektemek'e takım aranıyor. Bu isimlerin kulübe yıllık maliyeti 6,5 milyon euroyu buluyor.

Siyah-Beyazlılar'da yıllık maliyetleriyle kulübe büyük külfet getiren Veli Kavlak, Denys Boyko, Aras Özbiliz, Alexander Milosevic ve Mustafa Pektemek'in masraflarından kurtulmak için formül aranıyor.

MALİYETLERİ 6,5 MİLYON EURO

Akşam'ın haberine göre; yönetimin bu isimlerle görüşerek kendileriyle yola devam edemeyeceklerini bildirdiği aktarıldı. Futbolcuların yıllık maliyetlerinin yaklaşık 6,5 milyon euroya geldiği belirtilirken, bu isimlerin ocak ayında ya kiralık ya da bonservisiyle birlikte gönderilmek istendiği kaydedildi.

GELENİ DE TUTUYOR

Beşiktaş'ın yapmak istediği transferler için de bu isimlerden kurtulması gerekiyor. Devre arasında hem Vida'yı hem de Demba Ba'yı almak isteyen Beşiktaş, yabancı futbolcuları göndermek zorunda.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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