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Şenol Güneş ambulansa binerken tekmeli yumruklu saldırıya uğradı

ŞENOL GÜNEŞ AMBULANSA BİNERKEN TEKMELİ YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRADI

BJK TV'nin iddiasına göre; Fenerbahçe maçında başına yabancı madde atıldığı için hastaneye kaldırılan Şenol Güneş, ambulansa bindirilirken saldırıya uğradı.

Tarih : 19 Nisan 2018, 23:30
Puan Ver : Şenol Güneş Ambulansa Binerken Tekmeli Yumruklu Saldırıya Uğradı(5/10)1

Fenerbahçe- Beşiktaş maçında başına yabancı madde atılan Şenol Güneş, tedavi için ambulansa bindirilirken tekmeli yumruklu saldırıya uğradı.

"TEKMELEMEYE VE YUMRUKLAMAYA ÇALIŞTILAR"

BJK TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Ülgen canlı yayında "Şenol Güneş'i ambulansa binerken tekmelemeye ve yumruklamaya çalışmışlar. Futbolcularımızı öldürmeye kalktınız. En ağır şekilde yargılanmalı ve cezasını çekmelisiniz. Yazıklar olsun." dedi.

ŞENOL GÜNEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Şenol Güneş, Fulya Acıbadem hastanesine kaldırıldı. Başkan Fikret Orman ve yöneticiler Şenol Güneş'i ziyaret etmek için hastaneye gitti.

Beşiktaşlı taraftarlar Şenol Güneş'in tedavi gördüğü hastaneye geldi ve destek tezahüratlarında bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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