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Şenol Güneş, Arda'nın işini bitirdi

ŞENOL GÜNEŞ, ARDA'NIN İŞİNİ BİTİRDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Yönetim 'Arda gelmek istiyor' dese, ne söylersiniz?" sorusuna "Şu anda kadromda yeterli oyuncu var." cevabını verdi.

Tarih : 02 Ocak 2018, 11:50
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milliyet Gazetesinden Bilal Meşe ile yaptığı röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Güneş, muhtemel Arda Turan transferine kapıları kapatırken şu ifadeleri kullandı:

"TRANSFERE GEREK YOK"

"Elimde bir oyuncu grubu var. Bana bu kadro yeterli. Stoper Vida geldi. Tosic ve Pepe'den memnunum. Ama Vida da geldi. Mitrovic daha iyi oynayacak bir oyuncu. Defansif oynayan bir takımda daha iyi oynar. Hücum ettiğiniz zaman bire birde sıkıntı yaratabiliyor. Vida'yı aldık. Şu anda stoper ihtiyacımız da kalmadı. Medel de hem orta saha hem stoper olarak alındı. Kanatlarda da iyi isimlerimiz var. Yani basit olarak bu kadro dan kimse gitmezse her bölgede elimde yeterli oyuncu var. Bu yüzden transfer yapmaya da gerek yok başka."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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