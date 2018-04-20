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Şenol Güneş, Bugünkü Antrenmana Çıkmıyor
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Şenol Güneş, bugünkü antrenmana çıkmıyor

ŞENOL GÜNEŞ, BUGÜNKÜ ANTRENMANA ÇIKMIYOR

Derbide başına dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sabah saatlerinde yapılacak antrenmana katılmayacak.

Tarih : 20 Nisan 2018, 12:00
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu sabah gerçekleştirilecek antrenmanda takımının başında olamayacak. Sabah saatlerinde hastaneden taburcu edilen teknik adam, evde istirahat edecek.

Siyah-beyazlı futbolcuların bu sabah saat 11.00'de yapacağı antrenmanda takımın başında yardımcı antrenörlerin olacağı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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