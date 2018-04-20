ŞENOL GÜNEŞ, BUGÜNKÜ ANTRENMANA ÇIKMIYOR
Derbide başına dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sabah saatlerinde yapılacak antrenmana katılmayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu sabah gerçekleştirilecek antrenmanda takımının başında olamayacak. Sabah saatlerinde hastaneden taburcu edilen teknik adam, evde istirahat edecek.
Siyah-beyazlı futbolcuların bu sabah saat 11.00'de yapacağı antrenmanda takımın başında yardımcı antrenörlerin olacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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