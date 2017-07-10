Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Güneş, Burak Yılmaz'ın ve Volkan Şen'in transferine sıcak baktığını belirtti.

"BEŞİKTAŞ'IN EN İYİ FUTBOLU OYNAYAN EKİP OLMASINI İSTİYORUZ"

Geçen sezonun şampiyonu olarak lige başladıklarını söyleyen Şenol Güneş, "Bu sene de hedefimiz aynı. Beşiktaş'ın takım olarak en iyi futbolu oynayan ekip olmasını istiyoruz. Bunu başarabilirsek zaten şampiyon olacağımızı düşünüyoruz. Adı şampiyonlukla geçen Beşiktaş'ın takım olarak en iyi oynayan ekip olmasını istiyoruz. Geçen sezon sonunda söylemiştim. 1.'liği boş bırakmıştık. Hedefimiz burayı elde etmek. Herkesin beğenisini kazanan bir futbol oynamak istiyoruz." dedi.

"FORVET VE KANAT OYUNCUSUNA İHTİYACIMIZ VAR"

Transfer konusunda kanada ve forvete birer oyuncu isteyen Güneş, "Bir forvet oyuncusu mutlaka almalıyız. Gökhan Töre sakatlandı. Kanat oyuncusuna da ihtiyacımız var. Gitmesi ve gelmesi muhtemel isimler var." diye konuştu.

"RAKİPLERİN SAYGI DUYACAĞI BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ"

Sezon öncesi temennilerde de bulunan tecrübeli teknik adam, "Bütün takımlara sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Geçen sene başarılı olan ve sıkıntısı olan takımlar vardı. Bu sene transferlerle yarışa ortak olmak isteyen takımlar olacaktır. Zor bir sezon olacak. Bütün rakiplere önem ve değer veriyoruz. Rakiplersiz bizim de onların da anlamı olmaz. Her takımın fair play anlayışıyla sahada olacağını düşünüyoruz. Rakiplerin saygı duyacağı bir takım olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BURAK VE VOLKAN'I İSTERİM"

Beşiktaş'ın gündemindeki iki isim Burak Yılmaz ve Volkan Şen'e açık kapı bırakan Güneş, Pepe'yle ilgili olarak da, "Şu anda antrenmanlarımızda yok. Pepe ve Ricardo izinli. Ancak İspanya kampına gelebilirler. Şampiyonlar Ligi, Milli Takımlar, Konfederasyon kupası oynadılar. İki oyuncu takıma geç katılacak." dedi.

"STOPER İÇİN KADROMUZ YETERLİ"

Pepe'nin saygıyı hakettiğini kaydeden Şenol Güneş, "Karakteri ile ilgili olumlu fikirler aldık. Bazı görüntüleri vardı. Ama son 6 yıla baktığımızda herhangi bir olumsuzluğunu görmüyoruz. İnsanlar saha içinde agresif olabilir. Önemli olan bunu sürdürmemektir. Stopere, tecrübesi, yeteneği ve liderlik özelliğiyle katkı sağlayacaktır. Defansta iyi oyuncularımız var. Stoper için şu anda olumsuz bir şey söylemem doğru olmaz. Orası için kadromuz yeterli." değerlendirmesinde bulundu.

BURAK YILMAZ VE VOLKAN ŞEN TRANSFERİNE YEŞİL IŞIK

Transfer konusunda açıklamalarına devam eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Transferle ilgili yönetim düşüncelerimi alıyor; ama son kararı yönetim veriyor. Basında benim ağzımdan isimler yazıyor; ancak bunlar doğru değil. Ben düşüncemizi sadece yönetime söylerim. Burak ve Volkan benim çalıştığım yetenekli ve değerli oyuncular. O çocuklara haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Biz nedense oyuncular, hocalar, sanatçıların yetişmesi için az çaba gösteriyoruz; ama yetişenleri kolay harcıyoruz. Onların haklarını biz savunmalıyız. Yanlışlarını da biz düzeltmeliyiz. Zayıf düştüğünde yok etmeye çalışıyoruz. Başarılı olduğunda da şımartıyoruz. Arda konusunda üzüldüm. Karakterine çok inandığım bir oyuncu. Hataya düşmüşse bundan sadece o sorumlu değil. Yaptığını doğru bulduğumu söylemiyorum. Nedense bir kavga, rekabet doğurtup yetişmiş insanları yok edip yeni oyuncular yetiştirmeye çalışıyoruz. Burak ve Volkan yetenekli oyuncular. En başarılı oyuncuların başında geliyorlar. Milli takıma da sevildikleri için değil yeteneklerinden dolayı çağırıyorlar. Hatalar yapmışlardır; ama bizim takımda da hatalar yapan oyuncular olmuştur. Alıp alınmamaları konusunda bir görüşmemiz olmadı. Ancak Türk oyuncusu olarak gündeme gelirse isterim. Takım için idealse maliyeti uygunsa almak isterim.

Bu camianın içine girdikten sonra hataları kimse sürdürmez. Volkan'la da Burak'la da ilgili şu anda net bir şey yok. İdari ve yönetimsel konular benimle ilgili değil ama; teknik olarak hiçbir oyuncuya olumsuz değilim." sözleriyle iki oyuncunun transferine açık kapı bıraktı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPTAN ÇIKMAK İYİ BİR SONUÇTUR"

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı kaçırdıklarını kaydeden Şenol Güneş, "Ana hedef gruptan çıkmak. Final oynamak beklentimiz ve hayalimizdir; ama bunu zor görüyorum. Sadece bizim için değil, her takım için zor görünüyorum. Finale çıksak bile ona hazır değiliz. O tip hazırlıklar yapmıyoruz. Tecrübe olarak bir sıkıntımız yok. Ama çıkacak grup da önemli. Hedef olarak Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak iyi bir sonuçtur." ifadelerini kullandı.

"BAZEN OYUNCUYU İSTESENİZ DE OYNATAMIYORSUNUZ"

"Yusuf Erdoğan konusunda bir görüşme yaptınız mı?" sorusu ve Gökhan İnler'in ayrılığı konusundaki görüşleri istenen Güneş, "Gökhan İnler ile yeni bir şey konuşmadık. Ama kültürlü, entellektüel bir oyuncu. Oynama bakımından sıkıntısı olan bir oyuncuydu. Neden ani olarak ayrıldı bilmiyorum. Büyük ihtimalle az oynadı. Kağıt üstünde baktığınızda Atiba, Oğuzhaın, Tolgay, Talisca, Necip, Gökhan arasında bir yarış olacak. Bunun dışında farklı bir oyuncu gelir mi, gelmez mi? Şu anda öncelik olarak oraya talebim yok. Eldekilere de sıra gelmeyince oyuncu ayrılmak istemiştir. Benimle değil yönetimle konuştu. Şans gelince vereceğimi söyledim. Gökhan'dan insan ve oyuncu olarak memnunum. Ancak şans veremedim. Bazen oyuncuyu isteseniz de oynatamıyorsunuz." dedi.

"YUSUF ERDOĞAN'A OLUMSUZ DEĞİLİM"

İsmi Beşiktaş'la anılan bir diğer oyuncu Yusuf Erdoğan konusunda da olumlu konuşan Güneş, "Yusuf, 1461'e ilk geldiğinden beri tanıyorum. Yetenekli, düzgün bir oyuncu. Konuşuluyor, yazılıyor... Burak ve Volkan için de yazılıyor... Ama bunun ekonomik idari konuları var. Son kararı yönetim verecek. Ona da olumsuz değilim. Trabzon'dan neden ayrılıyor, neden bırakıyorlar? İki tarafta da oynayabiliyor. Ona da olumsuz değilim." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada