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Şenol Güneş: Doktor Geldi, Açılma Var Hocam Dedi, Dikiş Atma Mı Diyecektim?
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Şenol Güneş: Doktor Geldi, Açılma Var Hocam Dedi, Dikiş Atma mı Diyecektim?

ŞENOL GÜNEŞ: DOKTOR GELDİ, AÇILMA VAR HOCAM DEDİ, DİKİŞ ATMA MI DİYECEKTİM?

Şenol Güneş, "Doktor geldi, 'Açılma var hocam, dikiş atmamız iyi olur' dedi. Ben 'Atma' mı diyecektim. Göremiyorum ki. Tansiyonum 19 yükselince hastaneye kaldırdılar" dedi.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 14:30
Puan Ver : Şenol Güneş: Doktor Geldi, Açılma Var Hocam Dedi, Dikiş Atma Mı Diyecektim?(7/10)3

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçında kafasındaki yarık tartışma konu olan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in hastaneye götürülmesi konusunda ilginç bir iddia gündeme geldi. Sağlık konusunda titiz olan Şenol Güneş'in soyunma odasındaki tedavide tansiyonun 19 olması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Deneyimli çalıştırıcı o günden bu yana her dost ortamında gündeme gelen yarık hadisesi ile ilgili yakın dostlarına da dert yandı

"GÖZÜM KARARMIŞ, TANSİYONUM 19"

"Kafamın üstünde nasıl bir yarık olduğunu nasıl göreyim?" diyen Şenol Güneş, o anda yaşananları da özetledi.

Sporx'in haberine göre; Şenol Güneş'in o maçtan bu yana gündemden düşmeyen başındaki yarıkla ilgili yakınlarına, "Benim numara yaptığım, tiyatro yaptığım söyleniyor. Günahtır ayıptır. Benim başımın üstünü görmem mümkün değil. Doktor geldi, 'Açılma var hocam. Dikiş atmamız iyi olur' dedi. Ben 'Atma' mı diyecektim? Göremiyorum ki! Benim gözüm kararmış. Yüzüm benzim sararmış. Korkmuşum... Tansiyonumu ölçmüşler. Tansiyonum 19. "Hastaneye gidelim, iyi olur dediler, ben de korktum, hastaneye gittim" dediği öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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