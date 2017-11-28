Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Manisaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş, eski talebesi Fatih Tekke ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşma 28 Kasım Salı günü 14.30'da başlayacak.

SON MAÇI BEŞİKTAŞ KAZANMIŞTI

İki ekip son olarak 19 Mart 2012 tarihinde Süper Lig'de karşı karşıya gelirken, bu mücadeleyi Beşiktaş sahasında 4-1 kazanmayı bilmişti.

HEM ESKİ HOCASI, HEM ESKİ TAKIMINA KARŞI

Manisaspor'da bu maç öncesi en çok dikkat çeken isim Teknik Direktör Fatih Tekke. Tekke, bu maçta hem eski teknik direktörü Şenol Güneş'e karşı takımını sahaya sürecek, hem de eski takımı Beşiktaş'a karşı.

İki takım bugüne kadar 16 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Beşiktaş 10 galibiyet elde etti. 2 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, 4 maçta ise Manisaspor galip geldi. Beşiktaş'ın sahasında oynanan karşılaşmalarda ise 7 maçta beraberlik çıkmadı. Beşiktaş 6 kez kazanırken, Manisaspor 1 maçta deplasmanda galip gelmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRİBÜNDE OLMAYACAK

Geçtiğimiz sezon Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yle oynanan Türkiye Kupası maçında saha olayları nedeniyle ceza alan Beşiktaş, bu maçta taraftarından yoksun kalacak. Karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek.

Kaynak: haberinburada