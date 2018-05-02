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Şenol Güneş, Gs Maçı Sonrası Bodrum'a Gitti
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Şenol Güneş, GS Maçı Sonrası Bodrum'a Gitti

ŞENOL GÜNEŞ, GS MAÇI SONRASI BODRUM'A GİTTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından Bodrum'a tatile gitti.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 14:30
Puan Ver : Şenol Güneş, Gs Maçı Sonrası Bodrum'a Gitti(10/10)6

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bodrum'da kahvaltı yaparken görüntülendi. 2-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından bir süre dinlenmek için Bodrum'a gelen Güneş'e, Beşiktaş Kalecisi Tolga Zengin eşlik etti.

SORULARI CEVAPLAMADI

Güneş, basın mensuplarının olaylı Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruları yanıtsız bıraktı. Muhabirlerin geçmiş olsun dileklerini kabul eden başarılı teknik adam, mekan çıkışında vatandaşları kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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