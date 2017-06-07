Yine az ama öz takviyeler yaparak transfer dönemini kapamak isteyen Beşiktaş yönetimi, araştırmalarını sürdürürken; Vincent Aboubakar'da ciddi sıkıntı yaşanıyor.



Porto ve Lorient kulüpleri arasındaki anlaşmadan dolayı Kamerunlu forvetin bonservisinin 10 milyon Euro'dan aşağıya düşmemesi yönetimin elini kolunu bağlarken; yönetim ve teknik heyet alternatifler üzerine yoğunlaşıyor.



Siyah-Beyazlılar, Aboubakar'ın alınmaması halinde neler yapılacağını konuşurken, geçtiğimiz günlerde henüz tatile çıkmayan başkan Fikret Orman ile teknik patron Şenol Güneş bir araya geldi.



BAŞKAN ÇEKİNİYOR AMA...



Bu zirvede forvet transferinde izlenecek yol haritası konuşulurken, bu görüşmede Şenol Güneş'in Aboubakar'ın olmaması halinde Burak Yılmaz'ı istediği ifade edildi.



Deneyimli hoca, Trabzonspor'da kral yaptığı Burak'ın Demba Ba ve Cenk Tosun'la iyi bir uyum yakalaması halinde Beşiktaş'ta ta çok iyi işlerin altına imza atabileceğini söyledi.







kaynak:sabah