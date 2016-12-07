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şenol güneş: konuşmama hakkımı kullanıyorum

ŞENOL GÜNEŞ: KONUŞMAMA HAKKIMI KULLANIYORUM

Dinamo Kiev maçının ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, bir yılın emeğini çok kolay şekilde kaybettiklerini vurguladı.

Tarih : 07 Aralık 2016, 12:22
Puan Ver : Şenol Güneş: Konuşmama Hakkımı Kullanıyorum(5/10)4


Dinamo Kiev mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, ağır sözler söylememek için konuşmama hakkını kullandığını söyledi.



"Futbol adına bir şeyler konuşup ağır sözler söylemek istemiyorum. Konuşmama hakkımı kullanıyorum. Bugün söyleyeceğimiz bir söz, yapacağımız bir hareket daha ağır durumlara yol açabilir."



Güneş, üzücü bir gece yaşadıklarını belirtirken, Dinamo Kiev'le İstanbul'da oynadıkları maçtan bir pozisyonu da hatırlattı.



"Turu geçmeyi düşünen bir takım olarak böyle bir gece bizi çok üzdü. Üstelik İstanbul'da bu takımla oynadığımız maçta Talisca'ya verilmeyen penaltıda da bariz gol şansı vardı. Beck'in pozisyonuna bir şey demiyorum. Ama Aboubakar hata yaptı. Rakip hak etti. Nasıl yaptı nasıl etti bunu söylemek istemiyorum."



Ukraynalı gazeticinin, 'Türk taraftarların davarnışlarından utanıyor musunuz?' sorusuna Şenol Güneş, oldukça sert çıktı.



"Ben tribünlere değil sahaya bakıyorum. Tribünlerde bir şey varsa siz haber yaparsınız. Sahadaki utanılır durumu siz yazıyor musunuz? Penaltı olmayan pozisyonu herkes gördü. Benim arkamda gözüm yok. Ama siz tribünden sahaya bakarken demek ki tribünleri görüyorsunuz."



"Bir yılın emeğini çok kolay bir şekilde kaybettik. Buraya gelene kadar çok uğraşmıştık. Ama tüm bunları da tecrübe etmek gerekiyormuş. Artık bir an evvel toparlanmamız lazım. Sonuç nedeniyle tüm sorumluluk bende. Bu maç geride kaldı deyip yeni maça odaklanacağız."



 



kaynak:maçkolik








Etiketler: Şenol  Güneş  Konuşmama  Hakkımı  Kullanıyorum    haber

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