Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takım konusunda kapılarını kapattı. Şenol Güneş'in menajeri Deniz Türker konuyla ilgili Sporx'e açıklamalarda bulundu. Deniz Türker, Şenol Güneş ile milli takım konusunda konuştuğunu ve başarılı hocanın gündeminde bu konunun yer almadığını söyledi.

"BEŞİKTAŞ'LA YAPACAK ÇOK İŞİM VAR"

Şenol Güneş'in Türker ile yaptığı görüşmede konuyla ilgili "Beşiktaş ile yapacak daha çok işim var, onları yapmam lazım. 2 yıl kontrat uzattık. Bu iki yıl boyunca sadece Beşiktaş'a konsantreyim. Ben bir görevdeyken, bir takımdan sorumluyken başka şeyler düşünmek hayat görüşüme aykırı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada