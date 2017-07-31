Fatih Terim'in Milli Takım'dan ayrılması Süper Lig'de de domino taşı etkisi yarattı. Galatasaray ve Beşiktaş bu ayrılıktan en çok etkilenen kulüpler olurken, Milli Takım teknik direktörülüğü için ise Şenol Güneş'in adı geçmeye başlamıştı.

ŞENOL GÜNEŞ İSTEMİYOR

Pazartesi günü öğle saatlerinde Şenol Güneş ile Yıldırım Demirören Milli Takım konusunu görüştü. İspanya dönüşü İstanbul'a iner inmez Demirören'le bu konuyu konuşan Güneş, geçtiğimiz gün yaptığı basın toplantısında söylediği gibi Milli Takım'ı çalıştırmayı düşünmediğini söyledi.

"NEZAKETEN GÖRÜŞTÜLER"

Güneş, "Görüşme talebinize nezaketen 'Evet' dedim ancak bu görüşme yöntemini de doğru bumuyorum. Lig çok amansız bir yarışa sahne olacak. Teklifi kabul edersem, futbolcular arasında olmayan bir gerilim meydana gelebilir. Eylül ayından Şampiyonlar Ligi de başlıyor. Bu da her anlamda daha fazla zorlaştırabilir işleri... Ancak bunun dışında her anlamda yardım etmeye de hazırım" dedi.

BİR GÖRÜŞME DAHA VAR

Yıldırım Demirören'in görüştüğü Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'i bırakmayacaklarını söyledi. Taraflar arasında bir görüşmenin daha olması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada