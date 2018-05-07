ŞENOL GÜNEŞ NET KONUŞTU: GİT DEMEDİKLERİ SÜRECE GİTMEM
Beşiktaş'la birlikte 100. lig maçına çıkacak olan Şenol Güneş, "Taraftarımız git demediği sürece buradan gitmem" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'la birlikte 100. lig maçına çıkacak olan Şenol Güneş, Kayserispor maçı öncesinde açıklamalar yaptı.
"BULUNDUĞUMUZ YER BİZİ ÜZÜYOR"
Şenol Güneş, maç öncesinde şunları söyledi:
"Bulunduğumuz yer bizi üzüyor. Taraftarlarımıza daha iyisini vermeyi istiyoruz. Oyuncularımız çalışıyor, yöneticilerimiz çalışıyor. Ortada bir sorumluluk varsa benimdir.
Benim 1 yıl daha mukavelem var. Sezon başında da böyle oyunlar vardı.
Sezon başında da yapıldı, şimdi de yapılıyor. Mukavele önemli değil. Taraftarlarımız git demedikçe buradan gitmem!"
Kaynak: haberinburada
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