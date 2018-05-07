Beşiktaş'la birlikte 100. lig maçına çıkacak olan Şenol Güneş, Kayserispor maçı öncesinde açıklamalar yaptı.

"BULUNDUĞUMUZ YER BİZİ ÜZÜYOR"

Şenol Güneş, maç öncesinde şunları söyledi:

"Bulunduğumuz yer bizi üzüyor. Taraftarlarımıza daha iyisini vermeyi istiyoruz. Oyuncularımız çalışıyor, yöneticilerimiz çalışıyor. Ortada bir sorumluluk varsa benimdir.

Benim 1 yıl daha mukavelem var. Sezon başında da böyle oyunlar vardı.

Sezon başında da yapıldı, şimdi de yapılıyor. Mukavele önemli değil. Taraftarlarımız git demedikçe buradan gitmem!"

Kaynak: haberinburada