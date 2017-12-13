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Şenol Güneş, Osmanlıspor Maçında Quaresma'yı Yedek Bırakacak

ŞENOL GÜNEŞ, OSMANLISPOR MAÇINDA QUARESMA'YI YEDEK BIRAKACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor maçında son haftaların eleştirilen ismi Quaresma'yı yedek kulübesine çekip Lens'i ilk 11'de oynatacak.

Tarih : 13 Aralık 2017, 17:50
Puan Ver : Şenol Güneş, Osmanlıspor Maçında Quaresma'yı Yedek Bırakacak(7/10)3

Beşiktaş'ta son haftaların formsuz ismi Ricardo Quaresma'ya yedek kulübesi gözüktü.

Bu sezon yalnızca 1 golü bulunan Portekizli yıldız 9'uncu haftada Başakşehir maçının uzatma dakikalarında Tosic'e yaptığı korner asisti dışında 6 maçtır suskun...

LENS OSMANLISPOR MAÇINA İLK 11'DE BAŞLAYACAK

Teknik direktör Şenol Güneş'in Osmanlıspor maçında 15 haftada 1 gol 2 asisti bulunan Quaresma'yı yedek kulübesine çekeceği yerine Manisaspor ve Leipzig maçındaki performansıyla göz dolduran Lens'i ilk 11'de oynatacağı öğrenildi. Hollandalı yıldız 9-0'lık Manisaspor maçında 3 gol, 3 asist yapmıştı. Lens ayrıca Leipzig deplasmanında sürati ve etkili driplingleri ile dikkat çekmiş, takımına penaltı kazandırmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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