

Beşiktaş'la arka arkaya 2 şampiyonluk yaşayarak tarihe geçen Şenol Güneş, Ntv Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili bilgiler veren Güneş, şampiyonluk hakkında da konuştu.







GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE;







Beşiktaş'ın 7-8 yıllık bir şampiyon olmadığı dönem vardı ve bu yüzden kupa alma isteği vardı. Feda döneminden bu dönemlere gelindi. Yükselen bir değer olarak 2 yıl şampiyon olduk. Bu seneye başladığımızda hedef takımdık. Bazen aynı kadro kalıp başarısız da olabilirsiniz. Ama biz bu kadro değişikliğine uyum sağladık.







TALISCA DÜNYA ÇAPINDA OLUR







Sezon başında 20 oyuncumuzun 7 tanesi genç takımdandı. Kadro oluştururken de uzun süreli sakatlıklarımız oldu. Aboubakar ve Talisca yetenekli ama eksik oyuncular. Bize geliştirilmesi için verildiler zaten.Talisca santrfor ve santrfor arkası bir oyuncu. Yetenekleri çok fazla olan bir oyuncu Talisca. Eğer eksiklerini giderirse dünya çapında bir futbolcu olur.



TRANSFERİ YÖNETİM YAPAR



Bizim takımızın en iyi yanı, ofansif oyuncuların iyi niyetli olarak defansa gelmeleri. Her oyuncu oynamak ister. Bu rekabette doğru ilkeleri ortaya koyarsanız başarılı oluyorsunuz. Transferi yönetim yapar, patron o çünkü. Hocanın fikirlerini alacaksın ama transfer yönetimin işi. Transfere karışıyorum ama karar vermiyorum. Talisca'yı tanımıyordum, söylediler bana izledim ve onay verdim. Mitrovic'i hiç canlı seyretmedim mesela, yönetim aldı. Mesela Mario Gomez'i bir çok oyuncu arasında yönetim söyledi.







kaynak:sabah