Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay'dan örnek davranış

ŞENOL GÜNEŞ VE RIZA ÇALIMBAY'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, örnek bir davranışa imza atarak zorlu mücadele öncesi birlikte röportaj verdi.

Tarih : 05 Mart 2018, 21:40
Puan Ver : Şenol Güneş Ve Rıza Çalımbay'dan Örnek Davranış(8/10)4

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç öncesinde yayıncı kuruluştaki flaş röportaja birlikte çıktı.

"RIZA BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAK İSTER MİYDİ?"

Şenol Güneş, Trabzon'a geldiklerinde havaalanında gösterilen tepkilere yönelik açıklamalarda bulunurken, "Kurumlar ebedidir, şahıslar gelip geçicidir ama kurumları kurum yapan o şahısların eseridir. Biz bu kurumların askeriyiz. Kader nereyi yazıyorsa oraya gidiyoruz. Herkes doğduğu yerde olamk ister ama ayrılıklar oluyor. Rıza, Beşiktaş'tan, evinden barkından ayrılmak ister miydi? Ben Trabzon'dan hiç kendim ayrılmadım. Sadece sonuncuda ayrıldım, ondan önce hep görevime son verildi. Ben Trabzon'dan ayrılmak ister miydim hiç? Futbol bir hizmettir. Biraz futbol kültürümüzü değiştirmek lazım. Oyun oynanıyor, yarış devam ediyor. Biraz dengemizi ve aklımızı kaybettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"ŞENOL HOCAYLA BİRLİKTE OYNADIK"

Rıza Çalımbay ise, "YıllarCa Beşiktaş'ta oynadık. Orada başladık, orada bitirdik, güzeldi ama sonra başka kulvara geçiyorsunuz. Sorumluluğumuz var. Şenol hoca ile milli takımda birlikte de oynadık. Uludağ'da birlikte koşuyorduk, Şenol hoca benim önümde koşuyordu, Rıdvan benim arkamda koşuyordu." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şenol  Güneş  Ve  Rıza  Çalımbay  Dan  Örnek  Davranış    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER