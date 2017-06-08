Beşiktaş'ta Marcelo krizi yaşanıyor... Lyon'un Brezilyalı futbolcu için 8 milyon Euro teklif etmesi siyah beyazlı yönetimin başını döndürdü. Fransız kulübünden 10 milyon Euro talep eden Beşiktaş yönetimi, Lyon'un vereceği cevabı beklemeye başladı.



Bu gelişmenin Teknik Direktör Şenol Güneş'in moralini bozduğu öğrenildi. Güneş'in yakın çevresine, "Biz Vida'yı alarak savunmayı güçlendirmeye çalışırken yönetimin Marcelo'yu satması büyük bir kayıp olur. Marcelo bu takımın en önemli halkalarından biridir" dediği öğrenildi.



YÖNETİCİLERE SIKINTISINI ATLATTI



Marcelo hakkında görüşlerini birkaç yöneticiye söyleyen Güneş'in, "Kulübün maddi olarak bir stratejisi var. Buna saygı duyuyorum. Bir kulübün futbolcu alması ve satması doğaldır. Kulüpler değerini bulan her oyuncuyu satabilir. Ancak Marcelo ayrı tutulmalıdır. O gerçek bir profesyonel. 2 sezondur şampiyonluğa büyük katkısı oldu" dediği belirlendi.



Bu gelişmenin ardından yönetimin Marcelo hakkında nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. 1.5 sezondur Beşiktaş'ta forma giyen Marcelo bu süreç içersinde 2 şampiyonluk gördü..







kaynak:sabah