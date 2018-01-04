ŞENOL GÜNEŞ, YENİ TRANSFER VİDA'YI ANTREMANDA ALKIŞLATTI
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Domagoj Vida, siyah-beyazlı ekipteki ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş yıldız futbolcuyu antrenman öncesi takım arkadaşlarına alkışlattı.
İstanbul'da toplanarak öğle saatlerinde Antalya'ya gelen siyah-beyazlı takım, Seril ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampa girdi.
BEŞİKTAŞ 11 FUTBOLCUYLA ÇALIŞTI
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla başlayan Beşiktaş, 11 futbolcuyla çalıştı.Antrenmanda yeni transfer Vida'nın yanı sıra Anderson Talisca, Necip Uysal, Gary Medel, Adriano Correia, Fabricio Ramirez, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ve Ersin Destanoğlu yer aldı. Atınç Nukan da bireysel idman yaptı.
FUTBOLCULAR VIDA'YI ALKIŞLARLA KARIŞLADI
Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Vida'yı takım arkadaşlarıyla tanıştırdı. Siyah-beyazlı futbolcular, Vida'yı alkışla karşıladı.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Osmanlıspor maçında forma giyen futbolcular ise ekstra izinli olduğu için antrenmanda yer almadı. Denys Boyko ile Aras Özbiliz'in de takım bulmaları için izinli olduğu öğrenildi.Koşu ve top kapma ile başlayan antrenman, pas ve koşuyla sona erdi. İdmanda, teknik direktör Şenol Güneş de futbolcularla koştu.
Kaynak: haberinburada
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