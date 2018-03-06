ŞENOL GÜNEŞ'E GÖRE TRABZONSPOR'UN SORUNU: GÜVEN
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrası, bordo-mavili ekipte güven sorunu olduğunu dile getirdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'u yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"DENK OYNANAN OYUNDA ATTIĞIMIZ GOL AVANTAJ GETİRDİ"
Galibiyetle ilgili konuşan Şenol Güneş, "Trabzonspor maçı zor bir maçtı. Denk oynanan oyunda attığımız gol avantaj getirdi, moral olarak Trabzonspor'u etkiledi. Bazen futbolda sabırlı oynamak, hata yapmadan savunmada kalmak maçı kazandırır. Şans da yanımızdaydı. Trabzonspor'un iyi oyuncuları var ama güven sorunu var. Coşku yakalarlarsa toparlar. Bizim için iyi bir sonuçtu." dedi.
Yayıncı kuruluşa konuştuğu sırada savunmada yaptığı tercihler sorulan Şenol Güneş "Gol yemedik, Pepe de önemli, diğer oyunculara ve başka konulara girmek istemiyorum. Hastayım daha fazla da konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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