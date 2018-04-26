Tatil edilen Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Şenol Güneş'e peruk atan Cengiz Deveci, "Nasıl böyle bir şey yaptım bilmiyorum, Ben bu muyum" dedi.

Çıkan olaylar sebebiyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e peruk atan Cengiz Deveci, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Aralarında Şenol Güneş'i yaralayan şüpheli S.D.'nin bulunduğu 5 şüpheli ise "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki sorguları devam ediyor.

"BEN BU MUYUM?"

Serbest kalan Cengiz Deveci, "Sonradan izlediğimde, 'Ben bu muyum?' dediğim de oldu. Nasıl böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Kimseye böyle bir şey yapmalarını tavsiye etmiyorum. Herkes gelsin, güzelce maçını seyretsin. Cezamız şu an belli değil. 1 sene maçlara girmeme cezamız olur büyük ihtimal" dedi.

Kaynak: haberinburada