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Şenol Güneş'e rakip dayanmıyor!

ŞENOL GÜNEŞ'E RAKİP DAYANMIYOR!

İSTecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'ta göreve başladığından bu yana başarıdan başarıya koşarken Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da 8 teknik adam değişti.

Tarih : 18 Aralık 2017, 23:10
Puan Ver : Şenol Güneş'e Rakip Dayanmıyor!(10/10)6

Beşiktaş'ta 2015'te göreve başlayan Şenol Güneş'e şampiyonluktaki iddialı rakipleri teknik direktör dayandıramadı.

Güneş yönetiminde Beşiktaş'ın iki kez şampiyon olması, bu sezon da iddiasını koruması ve üstüne üstlük UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de rekorlar kırarak gruptan çıkması Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un elde ettiği sonuçları yetersiz bıraktı. Yönetimler de çareyi hoca değişikliğinde aradı.

GALATASARAY'DA 3. HOCA DA GİTTİ

Güneş, Beşiktaş başında ilk Galatasaray maçına çıktığında rakip Mustafa Denizli'ydi. Denizli'den sonra Hollandalı Jan Olde Riekerink göreve geldi ve Güneş'e rakip oldu.

Ancak o da Beşiktaş'ı geçemeyince bu kez Igor Tudor işbaşı yaptı. Şimdi ise Tudor'un da bileti kesildi.

FENERBAHÇE'YE KİMLER GELDİ?

Fenerbahçe'de ise Şenol Güneş'in göreve geldiğinde teknik direktör Vitor Pereira'ydı. Ancak o da fazla kalamadı. Beşiktaş şampiyon olunca Pereira gitti, Hollandalı ünlü hoca Dick Advocaat geldi.

Beşiktaş sezonu yine şampiyon tamamlayınca Fenerbahçe yönetimi Hollandalı hocayla da yollarını ayırdı. Şimdi Aykut Kocaman'la devam ediyor.

TRABZONSPOR 4. HOCAYLA ŞANSINI DENİYOR

Beşiktaş'ı ligde geçemeyen Trabzonspor da çareyi hoca değişikliklerinde aradı.

Önce Şota Arvaledze, sonra Hami Mandıralı ve son olarak Ersun Yanal görev yaptılar, ancak daha sonra görevden alındılar. Trabzonspor'da Şenol Güneş'in Beşiktaş dönemindeki 4. hoca da Rıza Çalımbay oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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