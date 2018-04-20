Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Dün akşam Ziraat Türkiye Kupasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olayları değerlendiren Yıldırım, "Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Bu futbolun dostluğuna uyan bir şey değildir. Şenol Güneş'e de çok geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada