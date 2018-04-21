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Şenol Güneş'i tek sözünden sonra hastaneye kaldırdılar

ŞENOL GÜNEŞ'İ TEK SÖZÜNDEN SONRA HASTANEYE KALDIRDILAR

Fenerbahçe maçında kafasından yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in hastaneye kaldırılma nedeni "Hiçbir şey hatırlamıyorum." sözleri oldu.

Tarih : 21 Nisan 2018, 11:40
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Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanırken tribünden atılan maddelerin başına isabet etmesiyle yerde kalan deneyimli teknik adam, daha sonra ayağa kalktı.

Bu sıralarda kendini iyi hisstmeyen Şenol Güneş, soyunma odası koridorlarına doğru hareketlendi. O anlarda tribünden başına bir cisim daha isabet eden Şenol Güneş, bir kez daha yere düştü.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Sağlık ekipleri tarafından kendisine müdahale edilen ve soyunma odasında başına 5 dikiş atılan Güneş, kendini iyi hissetmediğini ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Daha önce de 2 defa kafa travması geçiren Güneş'in, aynı hadisenin yeniden tekrarlanma ihtimaline karşı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; doktorların durumunu sorduğu Güneş'in, "Olup bitenleri hatırlamıyoum" dediği öğrenildi. Hastanede 1 gece müşahade altında tutulan ve uyumasına izin verilmeyen Şenol Güneş, dün sabah saatlerinde taburcu edildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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