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ŞENOL GÜNEŞ'İ YARALAYAN TARAFTAR YAKALANDI


Şenol Güneş'i yaralayan taraftar yakalandı
Tarih : 20 Nisan 2018, 08:20
Puan Ver : Şenol Güneş'i Yaralayan Taraftar Yakalandı(10/10)6

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylarda siyah- beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, başından yaralanmıştı. Olayın gerçekleşmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.D.'yi gözaltına aldı.

32 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan S.D. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan maçta toplam 32 kişi gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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