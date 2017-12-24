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Şenol Güneş'in azarı sonrası beIN Sports spikeri kıpkırmızı oldu

ŞENOL GÜNEŞ'İN AZARI SONRASI BEIN SPORTS SPİKERİ KIPKIRMIZI OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kaybettikleri Sivasspor maçı sonrası röportaj için bekletilmesine kızdı, "Saygısızlık yapmaya hakları yok." dedi.

Tarih : 24 Aralık 2017, 05:40
Puan Ver : Şenol Güneş'in Azarı Sonrası Beın Sports Spikeri Kıpkırmızı Oldu(10/10)6

Süper Ligde Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a 2-1 kaybederek ligin ilk yarısını mağlubiyetle kapattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonu röportajında yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

Kendisinin bekletildiğini ifade eden Güneş, "Biz buraya gelmek mecburiyetindeyiz. Geldiğimiz halde bekledim. Arkadaş da bir şeyler diyor. Bilgi sahibi olsun, ona göre konuşsun. Bize saygısızlık yapma hakları yok." ifadelerini kullandı. Bu esnada beIN Sports spikerinin kızarması dikkatlerden kaçmadı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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