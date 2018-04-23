Ziraat Türkiye Kupasında tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Şenol Güneş'in koridora girdikten sonra yerde kaldığı ana ait görüntüler paylaşıldı.

BAŞINA 5 DİKİŞ ATILMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, tribünlerden atılan yabancı madde nedeniyle başı yaralanmış ve tecrübeli çalıştırıcıya 5 dikiş atılmıştı. Olayla ilgili olarak yapılan araştırmada 31 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: haberinburada