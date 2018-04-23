ŞENOL GÜNEŞ'İN KORİDORDAKİ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ziraat Türkiye Kupasında, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Ziraat Türkiye Kupasında tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Şenol Güneş'in koridora girdikten sonra yerde kaldığı ana ait görüntüler paylaşıldı.
BAŞINA 5 DİKİŞ ATILMIŞTI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, tribünlerden atılan yabancı madde nedeniyle başı yaralanmış ve tecrübeli çalıştırıcıya 5 dikiş atılmıştı. Olayla ilgili olarak yapılan araştırmada 31 kişi gözaltına alınmıştı.
Kaynak: haberinburada
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