Şenol Güneş'in Koridordaki Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Fenerbahçe Yıldızlarıyla Farka Koştu
Toronto'da Minibüs Önüne Çıkan Herkesi Ezdi: 10 Yaralı
23 Nisan'da Türk Yıldızları'ndan Gösteri!
Ysk Başkanı Tek Tek Anlattı! İşte 100 Bin İmzayla İlgili Tüm Detaylar
Tsk'nın Sosyal Paylaşım Sitelerini Takip Edin
Jürgen Klopp'tan Cengiz Ünder'e Büyük Övgü: Fantastik
Fenerbahçe Maçında Çıldırtan Ofsayt Kararı!
Bae Askeri Kampında Çıkan Çatışmada 6 Asker Öldü
Erdoğan'dan Chp'li Özel'e: Aşağı İnseydim Ağzının Payını Verirdim!
Ysk Başkanı'ndan Erken Seçim Takvimi Açıklaması: Uyum Yasalarından Sonra Açıklanacak
Erdoğan'dan Chp - İyi Parti İşbirliği Ve Gül'ün Adaylığına İlk Yorum
Fatih Portakal Bombayı Patlattı! İşte Chp'nin Adayı Olacak 2 İsim
Türk Oyuncu La Casa De Papel Dizisinde Rol Alacak
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Basın Toplantısı Düzenleyecek
İzmir Metrosunda Çocuklardan Güldüren Anonslar
İsrail, Golan Tepeleri'ne Yapılan Saldırıya Anında Karşılık Verdi
Binlerce Kişi Aya Yorgi'ye Tırmandı! İpleri Koparmadan Götürenlerin Dileği Kabul Oluyor
İyi Parti'den Ortak Aday Açıklaması! Tek Bir İsme 'evet' Dediler
Irak'ta Kadın Adayın Afişini Öpen Gence 82 Bin Dolar Para Cezası

Şenol Güneş'in Koridordaki Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

ŞENOL GÜNEŞ'İN KORİDORDAKİ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ziraat Türkiye Kupasında, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Tarih : 23 Nisan 2018, 22:40
Puan Ver : Şenol Güneş'in Koridordaki Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı(8/10)4

Ziraat Türkiye Kupasında tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Şenol Güneş'in koridora girdikten sonra yerde kaldığı ana ait görüntüler paylaşıldı.

BAŞINA 5 DİKİŞ ATILMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, tribünlerden atılan yabancı madde nedeniyle başı yaralanmış ve tecrübeli çalıştırıcıya 5 dikiş atılmıştı. Olayla ilgili olarak yapılan araştırmada 31 kişi gözaltına alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şenol  Güneş  İn  Koridordaki  Yeni  Görüntüleri  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER