Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevi için ilk görüşülen isim Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu.

NE GÜNEŞ NE DE BEŞİKTAŞ İSTEDİ

Şenol Güneş, Milli Takım'ı çalıştırmak istemediğini söylese de TFF Başkanı Yıldırım Demirören, tecrübeli hocaya 4 maçlık bir teklif yaptı. Bunun üzerine Beşiktaş'da yönetim, Şenol Güneş'i bırakmak istemediklerini bildirdi.

TWİTTER'DA ETİKET AÇTILAR

Twitter'daki sosyal medya kullanıcıları ise, Şenol Güneş'in Milli Takım'a göndermeyi reddeden Beşiktaş'a tepki amacıyla "VatanHainiBeşiktaş" etiketiyle gündem oluşturdular. Kısa sürede "Trend Topic" listesine giren etiket, Twitter'da büyük ses getirdi.

Kaynak: haberinburada