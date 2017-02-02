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şenol güneş'in sözleşmesindeki o madde...

ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLEŞMESİNDEKİ O MADDE...

Şenol Güneş, pazar günü F.Bahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesinde kolları sıvadı.

Tarih : 02 Şubat 2017, 09:54
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Bu sezon en kötü futbollarını F.Bahçe karşısında oynadıklarını belirten Güneş, F.Bahçe'nin stresi yüksek maçları çok daha iyi oynadığını anlatarak, "Yenelim, bu iş bitsin. Eğer pazar günü kazanırsak, ezeli rakibimizi lig yarışından da düşürürüz" ifadelerini kullandı.



OPSİYON DA KULLANILACAK

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyon hakkını kullanmaya karar verdi.



Siyah- beyazlı yönetimin, tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesinde yer alan artı bir yıllık opsiyon hakkının kullanılacağına dair TFF'ye bir yazı gönderdiği ifade edildi.



Güneş aynı şartlarda gelecek sezonda da Beşiktaş'ın başında olacak. Şenol Güneş, Beşiktaş'tan senelik 1.5 milyon euro kazanıyor.



 



kaynak:sabah








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