ŞENOL GÜNEŞ'İN YARDIMCISI BELLİ OLUYOR
Beşiktaş'tan ayrılan Tamer Tuna'nın yerine İbrahim Toraman'ın ismi gündeme geldi.
Beşiktaş Yönetimi'nin Tamer Tuna'nın ayrılmasıyla boşalan yardımcı hocalığa İbrahim Toraman'ı getirmesi bekleniyor. Ancak yönetimin Toraman için bir toplantı daha yaparak son kararı vereceği öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin Şenol Güneş'in de onayını alarak İbrahim Toraman'ı yardımcı hocalığa getirmesi bekleniyor.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar